Los memes y la polémica acompañan al Barcelona en su eliminación

El Real Madrid se clasificó para la final de la Copa del Rey este miércoles tras golear 4-0 al Barcelona, con triplete de Karim Benzema, en la vuelta de las semifinales del torneo en el Camp Nou.

El partido por la segunda semifinal entre el Barcelona y el Real Madrid terminó con una contundente victoria visitante por 0-4.

Sin embargo, el juego contó con varias polémicas, iniciadas a los 3 minutos con una mano en el área de Alaba que el juez ni el VAR consideraron como penal para los del Barcelona.

¡Polémica en la Copa del Rey!



Clara mano de David Alaba en el área pic.twitter.com/JQiAjwAvUE — En el VAR (@EnElVar) April 5, 2023

Posteriormente y antes de finalizar el primer tiempo, una jugada en el área del Madrid que los del Barcelona reclamaron como penal. Sin embargo, el árbitro tampoco marcó y en el contragolpe el cuadro visitante marcó el gol de la ventaja.

No he visto más tomas (porque no las han querido poner vaya). ¿Creéis que es penalti? pic.twitter.com/qUZADEk6Y3 — Manu. (@GxlDePaulinho) April 5, 2023

Sin embargo, el Madrid también alegó muchas faltas perdonadas a Gavi, el joven centrocampista del Barcelona.

Que Gavi acabe los partidos es simplemente una vergüenza pic.twitter.com/NSE7TH07BW — ‼️™ (@danii7mm) April 5, 2023

Esta jugada de Gavi no fue ni tarjeta amarilla...



Indignante el arbitraje del Clásico.pic.twitter.com/a3efAHSInb — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) April 5, 2023

Qué provocador es Gavi.pic.twitter.com/1Vi4KgSEKj — Kratos Culé (@KratosCule) April 5, 2023

Memes

Al finalizar el encuentro, las redes sociales se llenaron de memes, la mayoría burlándose del Barcelona, de Gavi y del delantero Robert Lewandowski.

"Hay un balon en disputa"



Gavi:pic.twitter.com/lUcjNDGSR9 — . (@_lvan04) March 12, 2023

El árbitro cuando hay que sacarle una amarilla a Gavi. pic.twitter.com/hKf8UbogsL — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) April 5, 2023