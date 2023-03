Memphis Depay genera controversia tras criticar su paso por Barcelona

El delantero neerlandés no se midió al hablar sobre su paso en el club catalán y el trato hacia el entrenador Ronald Koeman.

Memphis Depay se ha visto en el ojo del huracán luego de hablar sobre su estancia en Barcelona y los tratos que recibió el entonces entrenador de esa entidad, Ronald Koeman.

"La forma en que se trató a Ronald Koeman en el Barcelona no está bien. Koeman es un entrenador con clase y una persona fantástica. Ciertamente no se merecía esto", reveló en una entrevista a Algemeen Dagblad.

Además, Depay se refirió sobre su salida de ese club y lo calificó como algo negativo en su carrera.

"Por supuesto que fue una decepción, pero la decepción es parte de esto. En el fútbol sigues adelante. A veces las cosas se mueven muy rápido. Pero me siento más en forma en el Atlético de Madrid, también juego más y más", resaltó.

Depay no se detuvo y también criticó la forma en que se realiza la preparación física en el Barcelona.

"Necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en una condición física óptima. No siempre me fue bien en el Barcelona, pero sí en el Atlético. La forma de trabajar me va perfectamente. Te puedes imaginar cómo va bajo Diego Simeone: lo quiere todo a fondo, con mucha pasión. Yo noto que todo me hace más fuerte", puntualizó.

Las palabras no han caído bien entre la afición catalana, que ha criticado al jugador que estuvo ausente en varios episodios por lesión.