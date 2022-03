El mensaje de Ana Lucía Martínez ante la trifulca en La Corregidora

La futbolista guatemalteca ha reaccionado tras los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en el estadio Corregidora, cuando los hinchas del Querétaro arremetieron brutalmente contra los aficionados del Atlas.

La delantera de la U. C. Sampdoria de la Serie A de Italia se ha pronunciado públicamente ante la batalla campal producida la noche del sábado 5 de marzo, cuando los aficionados del Club Querétaro agredieron a hinchas del Atlas provocando la suspensión del partido.

Los actos violentos han dejado un saldo de 26 heridos, según recientes reportes de las autoridades quienes aseguran no hay fallecidos, pero sí heridos de gravedad.

El deporte debe promover VALORES, no violencia.



Impotencia y rechazo a cualquier acto de violencia. — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) March 6, 2022

En su red social, Martínez indicó que "el deporte debe promover valores, no violencia. Impotencia y rechazo a cualquier acto de violencia".

Como ella, otras personalidades han expresado su rechazo tras la violencia entre los aficionados. Tal es el caso del cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien dijo en su red social: "Una tragedia lo sucedido en Querétaro. Condeno los acontecimientos y hago un llamado por la paz, la unión, el amor y una sociedad que camine de la mano y junta. Las diferencias y polarización no son buenas semillas para un México más próspero y unido. Que el amor sea nuestro eje".