El mensaje de ayuda de Solórzano Foppa para su defensa

Este domingo, el abogado hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que pidió apoyo para localizar un mensaje en las redes sociales.

Luego de varias semanas en prisión, acusado de conspiración, asociación ilícita y falsedad ideológica, el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, escribió un mensaje en sus redes sociales para pedir ayuda.

"Para fines de ejercer mi defensa, necesito que Twitter me ayude a encontrar el tweet del mes de febrero aprox 2020 de Yes Máster donde me sigue y muestra mi carro nuevo", apuntó.

Cabe mencionar que en el mensaje se aclara que, si bien se está escribiendo en primera persona, este fue escrito por un CM o community manager, debido a que desde prisión no se permite el ingreso de celulares u otros medios electrónicos de comunicación.

De inmediato, decenas de personas comenzaron a manifestar sus muestras de apoyo, mientras que otros criticaban el supuesto uso de celulares dentro de la cárcel.

Solórzano Foppa fue detenido el 19 de mayo, luego que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) bloquearan su camino con un vehículo sin placas y luego le indicaran que tenía una orden de captura.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo el viernes 3 de junio, en donde le impidieron al exjefe de SAT incorporar a 100 supuestas víctimas del proceso.