El emotivo mensaje de Camilo dedicado a La Antigua Guatemala

Camilo presumió su estadía en Antigua Guatemala y expresó su sentir acerca del lugar, esto a pocos momentos de subirse al escenario.

El colombiano compartió un video donde resumió su paseo por la Ciudad Colonial, demostrando su emoción por hacer una pausa en medio de su gira: "Día de descanso en tour, Antigua Guatemala, Miércoles", escribió

(Foto: Oficial)

"Cuando llegamos a Antigua Guatemala me recibieron con una limonada de bugambilia y quien me la dio me dijo: 'tiene propiedades medicinales, bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene', yo me quedé sin palabras", dijo acerca de su encuentro con una persona guatemalteca.

(Foto: Oficial)

El colombiano viaja con su esposa Eva Luna y con su bebé Índigo, la familia disfruta de su estadía en el país y lo demuestra en sus redes.

En un clip el famoso recorrió las calles empedradas, degustó de bebidas en el sitio especializado de bebidas "Artista de café" y tuvo una agradable estadía en Villa Bokéh.

ESTE ES SU VIDEO: