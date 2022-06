El mensaje de la conductora Kati Zaragoza tras su accidente

Tras sufrir un accidente Kati Zaragoza envió un mensaje a sus seguidores mientras se encuentra en recuperación.

La conductora de ¡Qué Chilero! se ausentó de los medios alertando a sus fanáticos, recientemente contó que tuvo un accidente y que está en reposo.

Kati publicó un mensaje en sus historias de Instagram: "De las caídas aprendes y te levantas literalmente", junto a una imagen donde aparece con un cuello ortopédico.

La guatemalteca ha agradecido todo el amor de quienes le han enviado mensajes esperando su pronta recuperación.

"Sé que estos días he estado desaparecida pero tuve un pequeño accidente en casa y me provocó una contusión en las cervicales y otra en mi muñeca, se está desinflamando ya, estoy recuperando la movilidad, espero ya pronto volver a mis actividades, saltar y brincar como me gusta y a reírme con ustedes, así que espero pronto salir de aquí, por el momento tengo que estar en reposo absoluto", contó acerca de lo ocurrido.

MIRA LA IMAGEN RECIENTE.

(Foto: Instagram)

RECUERDA CÓMO LO ANUNCIÓ:

#KatiZaragoza se recupera tras un accidente y agradece a sus seguidores todo el cariño enviado. #Guatemala pic.twitter.com/36TwGu2QxC — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 17, 2022