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Fátima Bosch se despidió del título de Miss Universe durante la gala de la 75 edición en Puerto Rico, sosteniendo un poderoso mensaje.

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Miss Universo 2026 es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien fue coronada por Fátima, la joven que se ganó el cariño del público en medio de la controversia.

Fátima Bosch envió una cinta con un. importante mensaje. (Foto: Miss universe)

Su mensaje de despedida en un letrero

Al dar su último recorrido por la pasarela Bosch levantó una banda con el mensaje "¡Viva Cristo Rey!", sorprendiendo al público.

"Hace un año, Dios puso sobre mi cabeza una corona y en mi corazón una misión: llevar amor, esperanza y luz a quienes más lo necesitan", se escuchó mientras hacía su despedía y hablaba de su legado.

"Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú misma... Hoy me despido de esta corona con el alma llena de gratitud. Y a ti te digo que nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y de dejar que Dios guíe tus pasos", agregó.

En sus redes sociales la mexicana afirmó que se retira transformada y feliz de haber mostrado a las niñas y adolescentes a ser ellas mismas.

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En el evento sorprendió con la cinta. (Foto: Miss Universe)