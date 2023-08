Futbolista que se enteró de la muerte de su padre tras celebrar rompe el silencio

-

La anotadora estrella en la final del Mundial Femenino dedicó un emotivo mensaje a su padre que falleció.

EN CONTEXTO: Autora del gol de la victoria en Mundial Femenino recibe devastadora noticia

La futbolista Olga Carmona fue la gran heroína de su equipo en la final del Mundial Femenino disputada en las primeras horas del domingo 20 de agosto.

La joven de solo 23 años anotó el gol decisivo para la victoria. Esto a pesar de que el equipo contrario tuvo varias oportunidades para marcar, pero ninguna consiguió darle el triunfo a las inglesas.

Tras celebrar con sus compañeras el triunfo que las acreditó como campeonas del mundo, Olga recibió la noticia de que su padre había fallecido. Recientemente, la jugadora rompió el silencio al respecto con una emotiva publicación.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió en su cuenta de X, antiguamente Twitter.

En una segunda publicación, la futbolista española agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que le han brindado, pero también para confesar que el mejor día de su vida fue al mismo tiempo el peor.

"Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", se lee.

La noticia fue un duro golpe para Olga, luego de haber celebrado en la cancha. El Real Madrid, club en el que milita, mostró sus condolencias a la joven.

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", escribieron.

La madre de Carmona ha estado cerca de ella en los últimos días del torneo, así como su hermano mellizo. Estuvieron en la etapa de grupos, luego volvieron a España y decidieron volar de nuevo a Oceanía para estar junto a ella en el decisivo encuentro.