El mensaje de Giammattei para los "millenials" y los "centenials"

Este domingo, el presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado a la unidad nacional y a la responsabilidad de todos para enfrentar el Covid-19.

Giammattei señaló que, independientemente de la edad, la generación actual es la de los "covidianos".

MIRA AQUÍ:

"No somos millenials, no somos centenials, no somos la Generación X ni la Generación Y, ahora somos la generación de los covidianos", dijo el mandatario en cadena nacional.

"No es cuestión de edad, no es cuestión de clase económica, no es cuestión de ideologías. Hoy se trata de salir adelante, de crear una nueva normalidad. Una Guatemala nueva que supere por mucho las deficiencias que teníamos hasta antes de 2020", agregó el gobernante.

TE PUEDE INTERESAR:

Giammattei reconoció ha tomado decisiones que han provocado que los jóvenes se sientan molestos, pero enfatizó en que no pedirá disculpas sino comprensión.

"Comprendo la frustración de los jóvenes, la desesperanza", dijo el funcionario.

ADEMÁS:

El mandatario le pidió a los jóvenes hacer llamados a la responsabilidad desde las redes sociales, porque según expresó, este momento no es para salir, divertirse o socializar sino para detener los contagios de coronavirus.