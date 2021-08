Este es el mensaje de un guatemalteco al Presidente de Rusia por las vacunas Sputnik V

Un guatemalteco que acudió a un puesto de vacunación, para recibir su inmunización contra el Covid-19, le ha enviado un mensaje muy concreto al presidente de Federación de Rusia, Vladimir Putin.

"President Putin, do not fail the people of Guatemala and guarantee dose 2 of Sputnik V" (Presidente Putin, por favor no defraude al pueblo de Guatemala, garantícenos el segundo componente de Sputnik V), dice un letrero con el que se fotografió la persona.

Además, también acompaña su mensaje con un agradecimiento a Estados Unidos por la donación de Moderna; no obstante, al presidente Alejandro Giammattei y a la Ministra de Salud les pide que renuncien.

Y es que los rusos han tenido retrasos en las entregas de las segundas dosis, así como hay mucha incertidumbre de que nunca lleguen esos componentes, ya que el Fondo Directo de Inversiones ha estado promoviendo las bondades de combinar el primer componente de la vacuna Sputnik V (también conocida como Sputnik Light) con otros biológicos de otras marcas como Moderna, AstraZeneca o Pfizer.

En otros mensajes, en las redes sociales, los guatemaltecos han externado que desean recibir la vacuna completa con sus dos componentes. Sin embargo, aunque la ministra de Salud, Amelia Flores, ha asegurado que sí vendrán las segundas dosis, hasta el momento solo han ingresado al país 60 mil biológicos. Se ha prometido que pronto viene un nuevo lote, pero no han querido divulgar el detalle de lo que se recibirá.