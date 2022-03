Este es el mensaje de la Mujer Maravilla ante la crisis internacional

Lynda Carter, la Mujer Maravilla de la televisión, envío por sus redes sociales un mensaje ante la crisis geopolítica internacional provocada por la invasión de Rusia en Ucrania.

OTRAS NOTICIAS: Mujer Maravilla invitó a famosos a cantar en plena cuarentena

La actriz que dio vida al legendario personaje de la Mujer Maravilla, Lynda Carter, envió un mensaje invitando al mundo a liderar con integridad y justicia.

“Están sucediendo muchas cosas terribles en nuestro mundo, pero si estás leyendo esto, quiero que mantengas la cabeza en alto. Todos pueden marcar una diferencia positiva en este mundo, por pequeña que sea, cuando lideran con generosidad, integridad y justicia en sus mentes y corazones", dijo la artista de 70 años.

Y es que la actriz y cantante de origen méxico-estadounidense se mantiene muy activa en redes sociales con muchos seguidores, gracias a la fama que adquirió por su interpretación del personaje de la Mujer Maravilla en una serie de televisión transmitida entre 1975 a 1979.

No obstante, los eventos que acontecen en Ucrania no han pasado desapercibidos en el mundo, por lo que la actriz quiso enviar un mensaje de reflexión para las humanidad.