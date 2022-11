El mensaje de Nick Carter tras la muerte de su hermano Aaron

Nick Carter envió un doloroso mensaje tras la muerte de su hermano Aaron

Nick Carter definió a su relación con su difunto hermano Aaron Carter, como "complicada" en un homenaje tras la trágica muerte del cantante que fue encontrado muerto el sábado en su casa en Lancaster, en California.

Según informó el medio norteamericano TMZ, el cuerpo fue hallado en la bañera de la propiedad.



"Mi corazón se ha roto hoy", comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años. "Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido".



"Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí", dijo Carter a su publicación.



El miembro de Backstreet Boys de 42 años concluyó: "Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito".

Una vida llena de polémicas

En 2019 habló sobre sus batallas de salud mental, pues sufría de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

Ese mismo año, su hermano, Nick Carter, pidió una orden de restricción contra él, luego de haber recibido amenazas de muerte. Esto además de sus adicciones y varios problemas legales.

Un joven talentoso



En televisión, Aaron participó en series como 'Lizzie McGuire', 'Sabrina, la bruja adolescente' y '7th Heaven'.

También grabó el tema 'I Just Can't Wait to Be King' para la película 'El rey león'.

Además, destacó en teatro, en la producción 'Seussical' de Broadway y apareció en una temporada del programa 'Dancing with the Stars'.