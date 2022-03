Internautas responden a mensaje sobre la “libertad de expresión” del gobierno

El mensaje del gobierno que garantiza la “libertad de expresión”, genera polémica en redes, algunos usuarios denuncian que fueron bloqueados por Alejandro Giammattei.

La noche del sábado 26 de marzo, en las redes sociales del Gobierno de Guatemala se publicó un mensaje que dice: "Garantizamos la libertad de expresión como un principio fundamental para la existencia de una democracia. A diferencia de naciones que sí han limitado la descarga de aplicaciones que promueven publicaciones infundadas y pueden afectar a la población".

Inmediatamente se dejaron ver diferentes reacciones por parte de los internautas, quienes cuestionaron que el presidente de la República Alejandro Giammattei no ha dado entrevistas a los medios de comunicación.

Otro usuario le recuerda que no ha cumplido su promesa de dar una entrevista el periodista de CNN Fernando Del Rincón a quien siendo candidato presidencial, garantizó accesibilidad, tanto a medios de comunicación de Guatemala, como extranjeros.

Cabe señalar que el presidente Alejandro Giammattei no accede a tener contacto directo con la población y la semana pasada durante su programa "En consulta" respondió presuntas preparadas y fue criticado por carecer de credibilidad.

Un usuario criticó las declaraciones dadas recientemente por Giammattei al decir que "no lee a quienes lo critican porque no pierde el tiempo" y calificó al gobierno de hipócrita. Mientras otro pregunta si es un chiste el comentario del gobierno.

Un usuario expresó que "El sol no se puede ocultar con un dedo".

Otros usuarios hicieron una captura de pantalla para demostrar que han sido bloqueados por Giammattei o por alguna institución del gobierno.

Y algunos se tomaron el tiempo para preparar memes donde se ve a Giammattei con la nariz alargada, en alusión a Pinocho a quien le crece la nariz cada vez que miente.

Soy502 ha solicitado declaraciones, tanto del presidente Giammattei, como de funcionarios del gobierno y no han accedido, no responden a llamadas telefónicas o bien, aseguran que van a darle trámite a la solicitud pero no la concretan.

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, no responde solicitudes de información ni entrevistas.

Sin embargo, en su red social quiso replicar el mensaje del gobierno al publicar: "El respeto a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa son garantes de una democracia plena y consolidada. En Guatemala, no limitamos el uso de aplicaciones como ha ocurrido en otras naciones."