Rubí envía contundente mensaje a Lolita Cortés en su fiesta de cumpleaños (video)

Rubí celebró sus 21 años y a aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje a Lolita Cortés.

Uno de los alumnos más polémicos que dejó "La Academia: 20 años" es Rubí Ibarra, la eterna quinceañera viral, y con quien Nelson Carreras inició una muy buena amistad.

Recientemente, Rubí celebró su cumpleaños número 21 junto a sus seres queridos y algunos seguidores, donde expresó que uno de sus propósitos para este nuevo año es ser más sincera y directa, pese a que en la casa de canto dejó en claro que sí lo es.

Además, aprovechó para enviar un contundente mensaje a Lolita Cortés, la polémica jueza que en varias ocasiones criticó fuertemente a la exacadémica.

Rubí fue cuestionada por comunicadores del programa televisivo "Venga la alegría" sobre su opinión hacia Lolita, asegurando que no le guarda rencor.

"No soy una persona de rencores y no le he hecho nada. Independientemente de su opinión sobre mí, voy a ser sincera y de todo corazón, no me importa, porque vengo a cumplir mis propias expectativas, no la de los demás",

La joven agregó que lo que diga la jueza de ella la tiene sin cuidado. "Le deseo lo mejor a Lolita, que le vaya bien. Yo a lo mío, y lo que diga ella de mí, la verdad es que no me interesa", finalizó.

