Los "mensajes" que Neto Bran encontró en un baño de Mixco

El alcalde de Mixco, Neto Bran, compartió una fotografía en sus redes sociales que, supuestamente, fue captada en uno de los baños públicos de la comuna.

En la fotografía se observan dos supuestos mensajes dedicados a Bran escritos por personas que llegan a esa institución y utilizan el sanitario público.

“Entré al baño público de la muni y me encontré esto: uno me saca la madre y el otro me defiende, viva la libertad de expresión”, escribió el jefe municipal.

Bran se mantiene activo en redes sociales luego de protagonizar una pelea de boxeo en enero pasado con el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier Javier "3 Kiebres".