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El sector prevé superar los Q14,000 millones en primas al cierre de 2026 impulsado por la línea de Daños.

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Las aseguradoras que operan en Guatemala captaron Q11,290 millones en primas netas directas entre enero y octubre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 8.7% en comparación con los Q10,386 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento de Q904 millones confirma que la industria avanza a un ritmo superior al de la economía nacional, consolidando una trayectoria decenal que proyecta cerrar el año con un volumen cercano a los Q14,000 millones.

De acuerdo con el informe de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), las 17 compañías afiliadas al gremio concentran el 94% de la actividad del sector en el país.

Del monto total captado durante los primeros diez meses del año, las instituciones retuvieron Q7,236 millones en el mercado nacional, lo que equivale al 64% de las primas netas directas, mientras que el 36% restante fue transferido a esquemas de reaseguro internacional para fortalecer el respaldo financiero ante eventos catastróficos.

"El mercado asegurador constituye un componente importante del desarrollo económico del país, pues su contribución va más allá de las cifras de crecimiento al representar protección para las familias, respaldo para las empresas, estabilidad financiera y capacidad de recuperación frente a los riesgos que enfrentamos como sociedad", afirmó José Guillermo López, presidente de AGIS.

Comportamiento del mercado asegurador por línea de negocio (Acumulado a octubre de 2026) Línea de Negocio Primas netas directas Participación de mercado Crecimiento interanual Daños Q5,220 millones 46% +12.5% Accidentes y Enfermedades Q3,162 millones 28% +8.1% Vida Q2,794 millones 25% +3.1% Total mercado Q11,290 millones 100% +8.7%

Impulso de ramos

El comportamiento por líneas de negocio estuvo liderado por el segmento de Daños, el cual alcanzó Q5,220 millones en primas directas y absorbió el 46% de la participación del mercado tras registrar un crecimiento interanual del 12.5%.

En tanto, la categoría de Accidentes y Enfermedades totalizó Q3,162 millones con una cuota del 28% y una expansión del 8.1%, mientras que la línea de Vida acumuló Q2,794 millones (25% del mercado) con un incremento del 3.1% en relación con el mismo lapso del año pasado.

En cuanto al indicador de siniestralidad —entendido como la proporción de siniestros pagados sobre las primas devengadas retenidas—, Daños reportó un 53%, Accidentes y Enfermedades un 69% y Vida un 45%.

Al examinar los resultados por ramos específicos, cuatro coberturas experimentaron alzas a doble dígito: Accidentes Personales subió 15.3% hasta sumar Q278 millones, Otros Daños avanzó 14.2% a Q1,696 millones, Incendio y Líneas Aliadas creció 13.5% a Q1,373 millones y Vehículos Automotores generó Q2,152 millones con un repunte del 10.6%.

Por el contrario, Salud y Hospitalización facturó Q2,879 millones tras subir un 7.4%, Vida Colectivo cerró en Q2,579 millones con un alza del 7.2% y Vida Individual cayó un 4.2% al situarse en Q209 millones.

El segmento de Daños, el cual alcanzó Q5,220 millones en primas directas. (Foto: Canva/Soy502)

Brecha regional

A pesar de consolidarse como la tercera plaza de Centroamérica por volumen absoluto de primas con US$1,779 millones al cierre de 2025 —por detrás de Costa Rica (US$2,434 millones) y Panamá (US$2,106 millones)—, Guatemala registra un nivel de penetración del 1.5% con relación a su Producto Interno Bruto (PIB).

Esta proporción ubica al país en el quinto lugar del istmo, por debajo de El Salvador (2.7%), Costa Rica (2.4%), Panamá (2.3%) y Honduras (2.0%), así como de la media en América Latina (3.1%) y del promedio global (7.2%), según el reporte anual de MAPFRE Economics, referido por AGIS.

Comparativo de penetración del seguro en Centroamérica (Primas directas como porcentaje del PIB, 2025) País Primas (Millones US$) Penetración sobre el PIB (%) El Salvador US$1,011 2.7% Costa Rica US$2,434 2.4% Panamá US$2,106 2.3% Honduras US$777 2.0% Guatemala US$1,779 1.5% Nicaragua US$319 1.4%

En términos de solvencia patrimonial, las aseguradoras locales muestran un respaldo holgado frente a los requerimientos legales vigentes en el país.

"Nuestra posición patrimonial está en 60.5%, es decir, Q3,263 millones por encima del requerimiento mínimo exigido de capital, lo que significa que no es que nos sobre, sino que es una exigencia regulatoria que nos permite tener solvencia para responder ante cualquier evento", declaró Carme de González, asesora actuarial de AGIS.

Potencial y retos

Los activos totales de la industria ascendieron a Q16,247 millones al corte de octubre de 2026, de los cuales Q10,154 millones corresponden a inversiones colocadas en el sistema financiero nacional, un 10.3% más que en el mismo período del año anterior, y Q5,397 millones a su patrimonio consolidado, que mostró un crecimiento del 12.9%.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares señala que únicamente 11 de cada 100 adultos poseen algún tipo de póliza, identificando la variabilidad de los ingresos (40.9%) y la falta de interés o desconocimiento (17.9%) como los obstáculos principales para la adquisición.

Asimismo, datos del parque vehicular de 6.77 millones de unidades reflejan que apenas el 9.4% cuenta con cobertura, observándose un 17% en automóviles y camiones frente a solo un 2% en motocicletas.

"Guatemala tiene una población joven con una edad promedio cercana a los 29 años y el reto principal de la industria es sembrar una cultura de prevención que supere el paradigma de ver el seguro como un gasto, garantizando además una asesoría correcta en los canales de comercialización para alinear las expectativas de los usuarios con la cobertura real", explicó Melanie Leiva, tesorera de AGIS.

Para reducir la brecha de protección estimada en US$7,711 millones (Q59,253 millones) —de la cual el 64% corresponde al ramo de Vida—, la prospectiva técnica de AGIS anticipa un crecimiento del 8.9% para 2027 hasta alcanzar los Q15,331 millones en primas, impulsado por las nuevas normativas de comercialización masiva y la aceleración de canales digitales.

Indicadores de solvencia y balance del sector en Guatemala (Cifras a octubre de 2026) Concepto Monto (Millones Q) Variación Interanual (%) Activos totales Q16,247 N/A Inversiones en el país Q10,154 +10.3% Patrimonio Q5,397 +12.9% Reservas técnicas Q7,448 +3.7% Exceso sobre capital requerido Q3,263 +60.5% sobre mínimo legal

Fuente de todas las tablas: Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).