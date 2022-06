Messi actuará en serie exclusiva de Star +

Fuera de los terrenos de juego poco se sabe de Lionel Messi, sin embargo, este 2022 parece que sus seguidores disfrutarán de otra de sus facetas.

El exculé debutará como “actor” en la segunda temporada del programa de Star Plus “Los Protectores”.

Messi será el invitado especial de la historia de estos tres representantes del balompié. Se prevé que sus respectivos capítulos estén disponibles en 2023 y tendrán, según sus productores, más estrellas invitadas y la acción y suspenso no faltará.

Lionel Messi will be in season 2 of Los Protectores! It will air on Start+ Latin America. pic.twitter.com/rIACNuUJsK — Roy Nemer (@RoyNemer) June 8, 2022

El programa está estelarizado por los actores Adrián Suárez, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez. Mientras que la dirección tendrá a la cabeza a Jorge Nisco.

Las locaciones usadas para su filmación fueron Buenos Aires y París. Esta última ciudad será donde el astro parisino Lio Messi haga su debut como actor.