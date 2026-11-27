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Lionel Messi participará en el homenaje al exinternacional argentino Carlos Tevez, el 20 de diciembre en Buenos Aires, donde podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo, según confesó el "Apache" en una entrevista divulgada este jueves.

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Tevez deslizó en una charla con el medio TyC Sports que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio La Bombonera, la casa de Boca Juniors, uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero.

Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez en dos décadas de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo 21.

“LO QUE ME VOY A REÍR CUANDO MESSI Y CRISTIANO LO PASEN AL FLACO. LE DIGO: ‘PREPARATE, PORQUE NO LOS VAS A NI VER’” ️ Carlitos Tevez, mano a mano con Estudio Fútbol, palpitó su despedida del próximo 20 de diciembre en La Bombonera. https://t.co/43w14FK3yu — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

"Lo que me voy a reír cuando Messi se la pase o Cristiano. El "Flaco" Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.

Messi, de 39 años, volverá a jugar en Argentina después de la victoria 3-0 en el amistoso del 6 de octubre contra Benín, en el que puso fin a dos décadas de carrera internacional.

Messi compartió con Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011. El "Apache", por su parte, fue compañero de equipo de Cristiano, de 41 años, en el Manchester United.

En el cotejo también actuarán leyendas como el exarquero italiano Gianluigi Buffon, el exmediocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensor central inglés Río Ferdinand.

*Con información de AFP