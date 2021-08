Messi habló de los motivos por los que dejó el Barcelona y de su contrato

Luego de la salida de Lionel Messi del Barcelona, la inquietud de lo que lo llevó a estar fuera del club que lo vio crecer invadió a todos los fanáticos del fútbol que siempre lo habían visto vestir los colores del equipo azulgrana.

La conferencia arrancó y concluyó con ovaciones de la prensa y el resto de asistentes, y al lado del estrado, en el que Messi estuvo solo, figuraban los 35 títulos conquistados por el capitán y mejor jugador de la historia del club.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", dijo Messi en la sede del club, luego aseguró que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain "es una posibilidad".

Los periodistas ansiosos de saber lo que había ocurrido con los tratos que se aseguraban con el Barcelona, iniciaron preguntando sobre la finalización de su contrato, a lo que Messi fue al punto diciendo que Laporta ya tenía todo arreglado, pero con el tema de LaLiga ya no se pudo hacer nada.

Las respuestas eran muy claras, sin embargo dejaban más que desear a lo que los reporteros siguieron insistiendo.

"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir", sentenció Messi, evitando reproches a la Directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo.

"Quería quedarme, el año pasado no quería quedarme y este año sí y finalmente no se pudo", siguió diciendo.

"Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada", aseguró.

"Hasta el día de hoy aún sigo bloqueado, no me la creo que dejó este lugar, dejar este club es cambiar mi vida por completo".

Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

¿Por qué de un día para otro se dio finalizado todo?

Un periodista español preguntó de nuevo a Messi sobre la precipitación del fin de su contrato, e hizo la comparación de que el partido de fichajes aún no se acaba, que su caso fue muy acelerado, y por qué de repente se cierra la oportunidad que ya se venía hablando, eso nos queda a todos en la cabeza.

"Bueno, lo explicó el presidente, el club tiene una deuda muy grande y ya no quieren endeudarse más". "Se dio cuenta que ya no se podía hacer y la liga no se lo permitía, para qué tirarlo más si es un caso imposible".

"Yo también tengo que buscar mi futuro y pensar en mi carrera, lo que me toca a partir de ahora".

Messi siguió asintiendo que hizo todo lo posible por quedarse, pero no se pudo, "no tengo nada más que decir, hicimos todo lo que se pudo", finalizó.