Con el orgullo de campeón herido, el Inter Miami de Lionel Messi afronta este viernes una prueba de supervivencia en la cancha de Columbus Crew, donde está obligado a ganar para evitar otro prematuro adiós en los playoffs de la MLS.
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Miami, el plantel más reluciente de la liga norteamericana, se llevó el sábado pasado una goleada 3-0 en casa en el arranque de la primera ronda de la fase final, que se disputa al mejor de tres juegos.
Segundo posicionado de la Conferencia Este, el conjunto de las garzas está forzado a triunfar dos partidos seguidos al cuadro amarillo, donde milita el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen, séptimo de la tabla, si no quiere irse de vacaciones sin alcanzar ningún gran título este año.
Para Messi y Luis Suárez, líderes de un vestuario que comparten con Rodrigo De Paul y Casemiro, caminar sobre el alambre en la postemporada se ha convertido en costumbre.
En los otros dos playoffs que disputaron con Miami, tuvieron que llegar al partido de desempate de la ronda inicial siempre.
En 2024 encajaron una sonada eliminación frente a Atlanta United y un año después, cuando alzaron el primer trofeo de liga de la historia del Inter, se clasificaron ante Nashville, por lo que los focos estarán puestos sobre ellos para saber el desenlace esta ocasión.
*Con información de AFP