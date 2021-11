Messi: "Nuca me pidieron jugar de gratis en el Barcelona"

Messi reveló en una entrevista que nunca le propusieron jugar gratis en el Barcelona y que le dolieron las palabras del presidente del club.

EN CONTEXTO: Esta es la forma como a Messi le gustaría volver al Barcelona en el futuro

En una entrevista con el Diario Sport, Lionel Messi reveló detalles sobre salida del Barcelona. El argentino dijo que jamás le pidieron que jugara gratis, pese que habían esfuerzos por quedarse en el Barcelona y rebajarse a la mitad el sueldo.

“Como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme y nunca, en ningún momento, se me pidió que jugara gratis”, explicó Messi.

“Se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar al club, mis ganas y deseo familiar eran las de quedarnos ahí”, comentó respecto a su vida en la ciudad.

Declaraciones de Laporta

Además, dijo que las palabras del actual presidente, Joan Laporta están “fuera de lugar”.

“Me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente y me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarse la pelota de encima, no asumir sus consecuencias, no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o generar un tipo de dudas que creo que no me las merezco”, sentenció.

En contexto, Laporta había asegurado que tenía la esperanza que Messi jugara gratis, sin embargo no pasó. Contrario a esto, Messi expuso que jamás se lo preguntaron.

Regresar a Barcelona

Además, el ahora delantero del PSG dijo que piensa volver a vivir en Barcelona, ya que es un deseo de sus hijos y de su esposa Antonella Roccuzzo.

“No sé si volveré al Barça cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que sí tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona”, aseguró.

“Me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a pasar o no, si será en Barcelona o no, pero me encantaría aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo”, comentó Messi.