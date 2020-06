Con esta tierna imagen, Messi pide apoyo para los niños

View this post on Instagram

Desde chiquito crecí rodeado de afecto y protección. Mi familia siempre me brindó amor y acompañó en cada uno de mis desafíos. Lamentablemente, esta no es la realidad de millones de los chicos y chicas del mundo. Si no se consiguen las donaciones necesarias, se estima que 6.000 niños y niñas podrían morir cada día, durante los próximos 6 meses. Hoy más que nunca tu donación hace la diferencia. Sumate a @UNICEF y colabora ahora para salvar vidas: www.unicef.org.ar/dona Since I was little I grew up surrounded by affection and protection. My family has always given me love and has accompanied me in each of my challenges. Unfortunately, this is not the reality of millions of boys and girls in the world. If the necessary donations are not obtained, it is estimated that 6,000 boys and girls could die every day, during the next 6 months. Today more than ever your donation makes a difference. Join @UNICEF and it will help save lives now: www.unicef.org.ar/dona #ChildhoodChallenge #COVID19