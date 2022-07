Metas de reducción de emisiones de Millicom (Tigo), avaladas por SBTi

Millcom International Cellular S.A., el proveedor de servicios fijos, móviles y digitales en América Latina a través de su marca Tigo, anunció que la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), validó sus metas de reducción de emisiones de carbono.

SBTi considera objetivos con base científica aquellos que están alineados a los requerimientos necesarios establecidos por la ciencia climática para cumplir los objetivos del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a los 2°C por encima de los niveles preindustriales y continuar con los esfuerzos para disminuirlo a solo 1.5°C.

Desde hace tiempo, Millicom se ha enfocado en el desarrollo de prácticas empresariales sostenibles con el medioambiente, pero para alcanzar sus objetivos de SBTi, debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030, y llegar a cero en 2050.

Por ello, la empresa se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 50% para finales de 2030 y las emisiones de alcance 3 en un 20% para el cierre de 2035.

“La validación de SBTi es un hito importante para Millicom y los esfuerzos de muchos años por reducir nuestra huella de carbono.” Mauricio Ramos , CEO de Millicom.

Para alcanzar estos niveles de reducción de emisiones, la institución está combinando estrategias de eficiencia energética con herramientas que permiten incrementar la proporción de energía que utiliza de fuentes renovables.

En 2021, Millicom adquirió más de 16.000 MWh de fuentes renovables, a través de acuerdos de compra de energía con Panamá y certificados de energía renovable con Colombia.

Además, está adoptando modelos innovadores de abastecimiento de energía, como energy as a service, para garantizar la continuidad del servicio y una menor huella de carbono a través del despliegue de más de 1.200 nuevos sitios rurales en Colombia durante los próximos cuatro años.

En alianza con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la coalición We Mean Business, SBTi lidera la campaña Business Ambition for 1.5°C (Ambición Empresarial para 1.5°C), un llamado a la acción de una coalición mundial formada por organismos de las Naciones Unidas, empresas y líderes de las industrias.