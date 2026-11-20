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El Metroriel busca conectar Centra Sur con Centra Norte mediante un sistema ferroviario de pasajeros, sin embargo, aún no hay fecha para comenzar su construcción.

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Durante una citación en el Congreso, el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), Miguel Ángel Díaz Bobadilla, explicó que el proyecto continúa en la etapa de preparación, con asistencia técnica de especialistas del Reino Unido.

La propuesta contempla conectar Centra Sur, en Villa Nueva, con Centra Norte, en la zona 17 de la capital, mediante un sistema ferroviario que aproveche los 20.5 kilómetros de derecho de vía existente.

El objetivo es ofrecer una alternativa de transporte para los habitantes del área metropolitana y contribuir a reducir la congestión vehicular.

La reducción del tiempo que pasa la población en el tráfico impactaría en su calidad de vida, con la implementación del metroriel. (Foto ilustrativa: Nuestro Diario)

La inversión y los fondos pendientes

Durante la citación, Díaz Bobadilla mencionó una inversión estimada de 980 millones de dólares. Según explicó, el monto contempla aspectos con los derechos de vía, infraestructura ferroviaria, rieles, construcción y operación del sistema.

Sin embargo, todavía deben completarse los estudios para establecer el costo definitivo y las condiciones de financiamiento. También será necesario garantizar la disponibilidad del derecho de vía y definir los mecanismos de contratación antes de iniciar la ejecución.

El interventor Miguel Ángel Díaz Bobadilla informó que la fase de estudios contó con el acompañamiento de especialistas del Reino Unido. (Foto: Organismo Legislativo)

En cuanto a los recursos públicos, Lucrecia Martínez, representante de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, informó que el proyecto de Presupuesto General de 2027 contempla Q800 millones para estructuras de transporte ferroviario, aéreo y marítimo.

Martinez detalló que este monto no corresponde solo al Metroriel, sino que abarca distintos componentes de transporte.

El Metroriel cuenta con un marco legal desde la entrada en vigor del Decreto 24-2026, recién aprobado en el Congreso de la República de urgencia nacional y designó a FEGUA como responsable de desarrollar el proyecto y establece un régimen especial para sus contrataciones.

No obstante, aún quedan pendientes decisiones técnicas, financieras y administrativas para pasar de la planificación a la ejecución, según se concluyó en la citación en el Congreso, presidida por el diputado José Chic este viernes 20 de noviembre.

FEGUA todavía no tiene una fecha definida para licitar las obras ni comenzar la construcción del sistema ferroviario. (Foto: Organismo Legislativo)

Estudios y levantamiento catastral

Hasta el momento, Díaz Bobadilla informó que, como parte de la fase cero, se revisaron más de 50 documentos y estudios previos, además de desarrollar 15 talleres durante 10 semanas de trabajo con el acompañamiento del UK Delivery Team (UKDT).

Uno de los avances técnicos corresponde al inventario georreferenciado de la vía férrea.

Sobre este punto, FEGUA reporta alrededor del 60% de avance en el levantamiento de los 20.5 kilómetros, trabajo que desarrolla en coordinación con el Registro de Información Catastral (RIC).

El inventario georreferenciado registra un avance aproximado del 60% en los 20.5 kilómetros de derecho de vía ferroviario. (Foto: Archivo Soy502)

La siguiente etapa incluye identificar las construcciones, actividades económicas, servicios y posibles impactos sociales en el corredor ferroviario.

Asimismo, las autoridades esperan contar con un mapa de disponibilidad de la vía en los próximos dos meses.

Dirección del proyecto

FEGUA también trabaja en la conformación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), con el acompañamiento del UKDT, integrado por especialistas británicos que brindan asistencia técnica y capacitación al personal guatemalteco.

La oficina podría comenzar a funcionar en aproximadamente dos meses y tendrá equipos especializados en ingeniería, finanzas, asuntos legales y aspectos sociales para fortalecer las capacidades institucionales para dirigir y controlar el desarrollo del sistema ferroviario.

Díaz Bobadilla explicó que la asistencia británica comprende transferencia de conocimientos y apoyo técnico, pero no la construcción de la obra. La responsabilidad de desarrollar el proyecto corresponde al Estado de Guatemala.

Entre las acciones inmediatas se encuentran poner en funcionamiento la PMO, concluir las negociaciones, preparar las condiciones para la ejecución y avanzar en los procesos de contratación.