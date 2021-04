México: Acusan a diputado de abusar de un menor a cambio de trabajo

Un diputado mexicano es acusado de abusar de un joven de 15 años en un hotel, luego de ofrecerle trabajo como secretario personal. El adolescente y su mamá dieron su testimonio y todo quedó grabado.

El diputado Benjamín Saúl Huerta, del partido Morena en México es acusado de haber abusado de un menor de quince años durante una visita a la capital de ese país, donde habría ocurrido el delito.

De acuerdo con la madre del menor, el suceso se habría presentado luego que el diputado se ganara la confianza del muchacho al ofrecerle un trabajo recientemente ya que la familia del joven atravesaba problemas financieros debido a la situación del covid-19.

“Me prometió que me iba a meter a la BUAP ( Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) que me iba a convertir en su secretario personal”, dijo en una entrevista a Grupo Imagen el joven abusado.

En el viaje de Puebla a la Ciudad de México, Huerta le habría dicho al joven que se iban a quedar en habitaciones separadas en un hotel, pero cuando iban en camino el diputado le ofreció un refresco que sabía amargo y después empezó a ponerse mal.

“Antes compró un refresco, me lo dio, pero sabía amargo, luego entré al hotel, me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, pero cuando llegó solo rentó una habitación con una cama”, relató el joven en un audio dado a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen.

¿Qué pasó en el hotel donde fue detenido el diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf? La víctima, el joven de 15 años, narró para #ImagenNoticias cómo habría abusado de él. La entrevista completa hoy a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/qJm4XtihUX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 23, 2021

“Cuando bajé de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar, me dolían mucho las piernas. Como pude llegué a la habitación, me acosté y él se fue al baño. Ya cuando veo él totalmente desnudo, intenté pararme, pero ya no podía… de ahí agarró y me bajó el pantalón hasta las rodillas, con mi mano agarraba y lo ponía en su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”, relató.

La periodista Yohali Reséndiz habló con la familia y la víctima y dijo que tras el abuso, el joven salió del hotel cerca de las 4:00 de la mañana para acudir a la Fiscalía, donde no le realizaron exámenes toxicológicos, aseguró.

Este 22 de abril, Milenio Televisión dio a conocer otro testimonio de un joven menor de edad que también denunció al diputado por intento de abuso sexual.

El joven relató que cuando presuntamente intentó abusar de él, el menor reaccionó y lo golpeó, para salir del cuarto donde se hospedaban.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/X7dY0MJhex — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

Acuerdos

La periodista también reveló audios donde la madre del joven enfrenta y cuestiona a Saúl Huerta, quien presuntamente le ofrece un acuerdo económico para no afectarlo.

“Yo le pedí ayuda y yo creí que era buena persona, la otra opción es que yo voy para México (Ciudad de México) y hablamos allá y usted me entrega bien a mi hijo, yo tuve el error de habérselo prestado”, le dice la familiar.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que solicitará medidas de protección para el menor de edad, a autoridades de la Fiscalía de Puebla.

En tanto, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales informó que se realizaron las entrevistas a la víctima y a su madre, en presencia de su abogado una psicóloga clínica y una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

*Con información de Animal Político