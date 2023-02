La misteriosa muerte de un atleta en las duchas de un gimnasio que nadie notó

Su familia lo buscaba, pero elementos de seguridad del recinto les negaron el ingreso al lugar.

Un hombre murió tras sufrir un infarto la noche del 13 de febrero, pero fue localizado un día después luego que su familia ingresara a buscarlo al encontrar su carro en el estacionamiento del lugar en la Ciudad de México.

Luego de que se diera aviso a las autoridades, elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingresaron al lugar la mañana del 14 de febrero, asimismo, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, pese a los intentos por reanimarlo.

David Zamudio había llegado el día anterior para ejercitarse, pero al parecer se empezó a sentir mal, sin que nadie lo notara y quedó tendido en el área de las duchas.

El lunes por la noche, los familiares de David acudieron al centro deportivo para preguntar por él, pero esta versión refiere que el personal del establecimiento negó saber sobre su paradero. Pero vieron su camioneta estacionada en donde se ubica el gimnasio, por lo que una vez más, preguntaron por él y de nueva cuenta, negaron que estuviera ahí.

Con evidente desesperación de no saber en donde estaba David, el martes por la mañana decidieron ingresar al gimnasio y fue ahí donde finalmente lo encontraron, su cuerpo ya sin vida estaba tirado en el baño, por lo que los familiares acusan que intentaron ocultarlo.

Un hombre identificado como David Zamudio perdió la vida dentro de los baños de un gimnasio en la alcaldía Coyoacán, sin embargo, su cuerpo fue encontrado un día después.#DePisaYCorreTV con @PamCerdeira y @ponchovpof pic.twitter.com/VQeL85T5rS — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 16, 2023

"Nos dijeron que no había nadie y que pues ellos antes de cerrar se daban la vuelta para ver que no hubiera nada ni nadie y nos dijeron que precisamente, no había nadie", dijo su hija.

Tras el suceso, se avisó a las autoridades que arribaron posteriormente para levantar el cuerpo sin vida del atleta.