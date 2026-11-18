-

Seis tripulantes sobrevivieron a este accidente aéreo en Monterrey, México.

En la tarde de este miércoles 18 de noviembre, se registró un accidente aéreo en Monterrey, México, donde afortunadamente los tripulantes sobrevivieron.

El hecho ocurrió sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, frente al Aeropuerto del Norte, donde la aeronave se prendió en llamas.

Medios locales indicaron que la avioneta presentó baja potencia, lo que produjo que la nave se precipitara a tierra.

De este hecho, dos tripulantes y cuatro pasajeros sobrevivieron, fueron atendidos por cuerpos de socorro y trasladados a centros asistenciales para su verificación médica.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que las llamas consumían la avioneta.

Una avioneta privada se desplomó en la carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca en Nuevo León. Los tripulantes habrían sufrido golpes menores. https://t.co/cHjmKOYRJk — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) November 18, 2026

Identifican a los sobrevivientes

Protección Civil de Nuevo León informó que las personas que viajaban en la aeronave fueron identificadas como: José Luis Villaseñor Sánchez, de 56 años; Armando Ezequiel Mata, de 42 años; Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40 años; y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36 años.

La tripulación fue identificada David Coronó Cabrero, de 41 años y Alan Adrián Cuevas Loo, de 25 años.

Todos los sobrevivientes se encuentran bajo atención médica con golpes menores.