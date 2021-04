Candidato político toca indebidamente a mujer simpatizante de su partido (video)

Las imágenes muestran cómo el político extiende la mano y toca a su compañera. En su justificación, el hombre aseguró que el vídeo es producto de “la magia de la tecnología”.

El candidato a un puesto de gobernación en México es acusado de tocar indebidamente a una mujer simpatizante a su partido político. El incidente fue captado en video que se difundió por las redes sociales.

En el vídeo, el candidato David Monreal pasa por detrás de la candidata Rocío Moreno Sánchez y le toca los glúteos. La mujer reacciona de inmediato al abuso y se coloca las manos detrás de la espalda, justo donde fue tocada por el candidato.

El candidato a la gubernatura de Zacatecas dijo que lo que se ve en las imágenes es “mentira” para después afirmar que, en todo caso, se trata de un “roce involuntario” sacado de contexto producto de “la guerra sucia” electoral, según explicó en entrevista con Grupo Fórmula.

Las imágenes muestran cómo el político extiende la mano y toca el trasero de su compañera. En su justificación, Monreal también aseguró que el vídeo es producto de “la magia de la tecnología” y que los contenidos están manipulados.

Monreal en la misma entrevista afirmó que es “feminista y respeta los derechos de las mujeres” porque tiene “esposa, dos hijas y una trayectoria en la vida pública”.

La candidata a la presidencia municipal de Juchipila defendió a Monreal y dijo que la grabación daña la integridad de ambos.

“No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, declaró Rocío Moreno, en un vídeo difundido en redes sociales.

El Instituto Nacional Electoral ha lanzado la iniciativa 3de3 contra la violencia machista para que los partidos no presenten a las elecciones del próximo junio candidatos abusadores, violadores o deudores alimenticios.

Aunque todas las agrupaciones han suscrito el acuerdo, varias organizaciones feministas han contabilizado hasta 75 candidatos de todos los partidos con denuncias por delitos sexuales.

*Con información de El País