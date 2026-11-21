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Fausto Isidro Meza-Flores, alias 'Chapo Isidro', considerado el principal líder narcotraficante activo, fue capturado en una noche de pánico en ciudad de Sinaloa.

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Un operativo nocturno se llevó a cabo entre violencia, bloqueos y pánico, terminando en un arresto de alto perfil.

La Secretaría de Defensa de México confirmó el 21 de noviembre de 2026 la detención de Chapo Isidoro, llevada a cabo a última hora del viernes, en el municipio de Guasave.

Fausto Isidoro es el capo de la banda criminal de los Beltrán Leyva y aliado de 'Los Mayos', una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa.

El 20 de noviembre, las autoridades locales ordenaron a la ciudadanía "mantenerse en resguardo y evitar la zona" mientras se desarrollaba un "dispositivo de seguridad" para "restablecer el orden".

Los arrestos

'Chapo Isidro' fue arrestado junto a otros dos cabecillas, Estados Unidos solicitó su extradición por narcotráfico al aparecer en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FB.

¡SE DESATÓ EL INFIERNO EN GUASAVE, SINALOA! Habitantes reportan un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado. Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo, pero su magnitud, que incluye hasta helicópteros, hace pensar que podría tratarse de un pez gordo del narcotráfico. Mientras tanto, la inútil de Sheinbaum prefiere perder el tiempo pidiendo osos panda a China y hablando de soberanía en el desfile de la Revolución, mientras medio país está controlado por el crimen organizado. ¡QUÉ PINCHE IMPOTENCIA! Sinaloa está perdido. Qué dolor y qué rabia ver así a la tierra que me vio nacer. — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) November 21, 2026

La Secretaría de Defensa indicó que Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y el Ejército de México afirmaron que actuaron de manera conjunta con Estados Unidos.

La captura se hizo en "en tres fases", la llegada al lugar con "sigilo" y "sorpresa" por vía terrestre, rodear las inmediaciones "para evitar la huida o la llegada de refuerzos" y aprender a su objetivo.

En el operativo también se capturó a Germán N, alias 'Serafín, segundo al mando de la organización criminal liderada por Meza-Flores (también conocida como 'Los Mazatlecos'); y José N, operador financiero del mismo grupo.

Los detenidos fueron trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de esto se registraron bloqueos en varios sectores.