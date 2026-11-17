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Con la obligación de remontar ante Jamaica para clasificarse al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, México vuelve a mirar hacia Gilberto Mora, su joya naciente que, sin embargo, ya ha tenido que ponerse el equipo al hombro.

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En una selección mexicana vulnerable en defensa, limitada en ataque y carente de sello propio, el mediocampista de 18 años sigue ganando jerarquía bajo la mirada de Rafael Márquez, un entrenador que aún no sabe qué es ganar con el Tri.

Morita ha jugado apenas dos partidos en la incipiente era del nuevo seleccionador, ante Colombia y Jamaica, y en ambos ha liderado las reacciones en momentos de apremio.

En septiembre ante Colombia rescató el debut de Márquez al conseguir el empate 1-1 con una brillante jugada individual en la que superó al defensor Jhon Lucumí.

El sábado, México sufría ante Jamaica una derrota por 3-0 que lo habría puesto al borde de la eliminación en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tri maquilló ese descalabro con una respuesta encabezada por el talentoso volante del Tijuana, para un 3-2 más decoroso.

México recibirá a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio BBVA de Monterrey.

La despedida de Pochettino

Mauricio Pochettino cierra su etapa como seleccionador de Estados Unidos con un balance difícil de clasificar. Aunque no conquistó trofeos y el Mundial en casa tuvo un amargo final, el argentino se marcha a Inglaterra con el reconocimiento de dirigentes y futbolistas.

Pochettino dirigirá por última vez al Team USA antes de tomar las riendas del Manchester United, el gigante inglés que se ha propuesto rescatar de su interminable crisis deportiva.

La última tarea de su aventura americana será apuntillar a Haití (6-0), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en Cincinnati (Ohio).