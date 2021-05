¿Por qué se reporta la desaparición del modo oscuro de Facebook?

Miles de internautas reportaron los fallos de Facebook en donde desapareció el modo oscuro.

La tarde del 26 de mayo varios usuarios mexicanos reportaron fallos tras la nueva actualización de la red social Facebook, pues no permitía activar la opción de modo oscuro en dispositivos móviles en sistema iOS y Android.

A pesar de que miles internautas aseguraban que Facebook no había notificado con anterioridad el dejar inhabilitada la opción, hasta el momento se desconoce si el modo oscuro está limitado a una región en específico de ese país.

Que pasó con el modo oscuro de Facebook me duelen los ojos :(( — This Side of Paradise (@virgoobaby_zs) May 27, 2021

El sitio informó que la versión 319.0.0.38.119 (292363515) en iOS no presenta problemas con el modo oscuro, mientras que la versión 320.0.0.36.122 (293873823) ha manifestado algunos fallos que pudo ser ocasionada por la misma actualización.

La última actualización se llevó a cabo hace seis días, pero los problemas se reportaron hasta ayer.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a ciertas funciones en la aplicación de Android de Facebook. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible ” Portavoz de Facebook





*Con información de Milenio.