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México consiguió su boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de vencer 1-0 a Jamaica este martes en Monterrey y remontar la serie de cuartos de final, que terminó empatada 3-3 en el marcador global.

El Tri, dirigido por Rafael Márquez, necesitaba ganar después de caer 3-2 en el partido de ida. La presión se hizo sentir, pero el equipo mexicano encontró la anotación que necesitaba al minuto 35, cuando Jesús Corona aprovechó una asistencia de Julián Quiñones para definir de zurda y marcar el único gol de la noche.

Los locales dominaron buena parte de la primera mitad, aunque tuvieron dificultades para concretar sus llegadas. El guardameta jamaicano Jahmali Waite también respondió con intervenciones importantes para mantener con vida a los Reggae Boyz.

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En el segundo tiempo, México conservó la posesión, pero le costó generar peligro. El cuadro caribeño, por su parte, adelantó líneas en los últimos minutos y presionó en busca del empate, aunque los mexicanos lograron resistir para asegurar su clasificación.

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Con el 3-3 en el global, el Tri avanzó gracias a los dos goles que anotó como visitante en el encuentro de ida, dejando atrás una racha de tres derrotas consecutivas.

En las semifinales del Final Four, que se disputará en marzo de 2027, México enfrentará a Estados Unidos, mientras que Canadá se medirá a Panamá.

*Con información de agencias