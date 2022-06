Tom Hanks se enfurece con fanáticos que empujaron a su esposa

Tom Hanks se enfurece con fanáticos que casi dejan en el suelo a su esposa

A Tom Hanks se le reconoce por ser una persona tranquila y de buen humor, producto de varios años en la industria del entretenimiento.

Los papeles que interpreta proyectan calidez y carisma, que también parece ser cualidades del actor. Sin embargo, ante una situación incómoda su reacción no podría ser amable.

Así le sucedió al actor cuando salía de un edificio en Nueva York junto a su esposa, Rita Wilson.

Tom Hanks y Rita Wilson salían de un edificio cuando fueron perseguidos por fans. (Foto: El País)

En el video se observa cómo la pareja que sale de un local, es perseguida por varios fanáticos quienes buscan fotografiarse con ellos.

Sin embargo, uno de lo fanáticos termina empujando a su esposa, provocando la furiosa reacción de Hanks.

"¡Ella es mi esposa, aléjense!", gritó molesto el actor de 65 años dirigiéndoles una mirada de enfado.

When a fan nearly knocked #RitaWilson to the ground, #TomHanks rushed to her rescue — and let the crowd KNOW they'd crossed a line. https://t.co/6BKWQ2vfuP pic.twitter.com/WZHOhCu5tq — TMZ (@TMZ) June 16, 2022

Los fanáticos comenzaron a señalar con el dedo a un hombre que afirmaba que "alguien más" lo había empujado hacia Rita Wilson.

Tras el incidente, los esposos continuaron su camino directo al auto que les esperaba con su equipo de seguridad.