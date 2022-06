"Para mí, tú no debes estar aquí": el fuerte comentario de Lolita Cortés a Rubí

Lolita Cortés no tuvo piedad al expresar su sentir por la participación de Rubí y cuando se le pidió su opinión luego de que la joven cantara, la juez expresó que ella no debería estar en "La Academia 20 años".

Durante la presentación del proyecto "La Academia 20 años" a los medios, la famosa quinceañera participó para entrar al proyecto, pues desde hace mucho tiempo busca un espacio como estrella musical.

A la pregunta de Yahir ¿debe estar o no debe estar Rubí en La Academia Lolita contestó sin tapujos:

"¡No, por supuesto que no! me sorprende muchísimo que... ¿cuántos dijimos? 7 mil y tantos, que hicieron audición esta noche, que este sea el ejemplo de lo que encontraron. ¡Me parece inverosímil!, creo que hubo mucho nervio ¡sí!, pero cuando hay nervio también se ve, y lo dice el director, de qué están hechos y lo dijo el señor Gavito, en el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre, hay unos a los que se les puede trabajar pero no entiendo los que escogieron en este alumnado, qué esperan que diga... ¡no nena, no princesa! para mí ¡tú no debes de estar aquí!".

La mexicana que se hizo famosa luego de que sus padres realizaran una invitación abierta a sus quince años a través de las redes sociales, interpretó el tema "Equivocada", sin embargo a Lolita no le pareció cómo se desenvolvió en el escenario.

A pesar de este altercado fueron los espectadores los que permitieron que la joven se quedara al primer concierto que se llevará a cabo el domingo 12 de junio.

Otro detalle de Rubí, según las redes sociales, es que no ha logrado integrarse a sus compañeros tras la polémica que desató en su presentación.

Alexander Acha también emitió su opinión y dijo: "No, la verdad es que en todos los competidores, en todos los alumnos encuentro más posibilidades, eso es lo que opino, yo siempre seré sincero con ustedes muchachos, eso es lo que opino, esperen de mi un trato buena onda pero tengo que decir la verdad, aquí vamos a buscar que ustedes se ganen un lugar, como dijo Arturo, no nada más es técnica, no nada más es práctica, también tiene que ver con las capacidades que uno puede tener, en este caso veo superioridad en otros participantes", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Academia (@laacademiatv)

ALTERCADO DE RUBÍ CON LOLITA CORTÉS: