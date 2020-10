Michael Kozak: "El MP debe procesar corruptos, no fiscales"

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, pidió que el Ministerio Público (MP) procese a los corruptos y no a los fiscales que investigan estos casos.

En su cuenta de la red social de Twitter, Kozak envió un mensaje a las autoridades del MP luego de que se conociera esta semana que se abrieron expedientes administrativos contra miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

“El fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción dondequiera que lleven. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en la FECI”, agregó el funcionario.

The U.S. counts on #Guatemala to be a partner in the fight against corruption. The Attorney General has a duty to pursue legitimate complaints of corruption wherever they lead. Prosecute the corrupt, not the anti-corruption prosecutors at #FECI. -MK — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 8, 2020

En su publicación también escribió que Guatemala es un socio en la lucha contra la corrupción.

El MP explicó el miércoles en un comunicado que es falso que se intente debilitar a la FECI, sin embargo, aclararon que deben atender todas las denuncias para que estas sean investigadas.

Las denuncias por faltas administrativas se reciben y son enviadas a Supervisión General, no son iniciadas por la Fiscal General de forma arbitraria", señaló Juan Luis Pantaleón, Jefe del Departamento de Información y Prensa del MP.