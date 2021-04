Migrante guatemalteco crea "El corrido de Mynor Moto"

"No señor, yo no me entregaré. Así le dijo Moto, así le dijo al juez. Estoy bien escondido, pero me aguantaré", es parte de "El Corrido de Mynor Moto", creado por el migrante guatemalteco Héctor Manuel.

El cantautor Héctor Manuel reside en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) desde hace 20 años, ha compuesto varias canciones relacionadas con la coyuntura política del país.

Esta vez le dedicó un espacio al juez Mynor Moto, quien tiene una orden de captura desde el 29 de enero solicitada por el caso del Libramiento de Chimaltenango, por la Fiscalía Contra la Corrupción, por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de la justicia.

"Yo no me entrego compadre querido porque la vida es puro vacilón. Ir a la cárcel no tiene sentido, pues soy la cara de la corrupción, por eso quiero pensarla un poquito, para no meter las cuatro patas de un jalón", es otra de las estrofas dedicadas al juez, prófugo de la justicia.

Moto recibió un permiso para ausentarse de sus labores como titular del Juzgado Tercero por parte del Consejo de la Carrera Judicial, el que venció el martes 13 de abril, pero si no regresa caerá en abandono de labores.