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La quinta jornada de la Europa League tendrá al AC Milan obligado a reaccionar frente al Olympiacos, mientras que la Juventus buscará prolongar su buen momento europeo cuando visite al Omonia.

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El AC Milan afrontará este jueves una complicada visita al Olympiacos (11:45 a. m.), por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, con la necesidad de sumar puntos para no comprometer todavía más sus aspiraciones en el torneo.

El encuentro se disputará en el estadio Georgios Karaiskakis, en Grecia, y podrá verse a través de Fox+.

Los rossoneri atraviesan un momento complicado en el certamen continental. Después de cuatro jornadas, ocupan el puesto 28 con apenas tres puntos, producto de una victoria y tres derrotas, resultados que los mantienen fuera de la zona de clasificación.

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El panorama no será sencillo ante un Olympiacos que marcha sexto con 10 unidades y se encuentra en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El conjunto italiano tiene poco margen de error en las cuatro jornadas que restan y necesita comenzar a sumar para recuperar terreno. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar en la competición.

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Con mejor panorama

En el segundo turno de la jornada, la Juventus recibirá al Omonia de Chipre (2:00 p. m.) en el Juventus Stadium. Los bianconeri llegan con un panorama más favorable, pues ocupan la quinta posición y se mantienen invictos, con tres victorias y un empate en sus primeros cuatro compromisos.

Los dirigidos por Luciano Spalletti intentarán prolongar su buen momento en Europa y mantenerse entre los primeros puestos para asegurar su clasificación directa a los octavos de final. Este compromiso también estará disponible en la programación de Fox+.

*Con información de agencias