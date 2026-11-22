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Miley Cyrus sorprendió al publicar fotografías de su boda con Maxx Morando.

La cantante, de 33 años, y el músico, de 28, contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre en Palm Springs (California). La pareja había estado lejos de las cámaras.

El evento

Se llevó a cabo en la finca de Frank Sinatra en jardines y con piscina, bajo un arco decorado con flores y velas blancas. Fue una ceremonia íntima donde todos se vistieron de negro como código de vestimenta.

Miley apostó por un vestido blanco, con una larga cola, de manga larga y espalda descubierta, con el pelo recogido y Maxx eligió un esmoquín negro y mantuvo su característica melena larga suelta, fiel a su estilo habitual.

Asistieron la madre de la cantante, Tish Cyrus, y su hermana Noah, también su padre, Billy Ray Cyrus y personalidades como Elizabeth Hurley, actual pareja del padre de la cantante, que estuvo acompañada de su hijo Damian.

También celebraron con una cena, una noche antes del evento donde se reunieron familiares y amigos de la pareja con ensalada, filet mignon, langosta y una selección de postres formada por tarta de chocolate y caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.

¿Quién es el esposo de Miley Cirus?

Maxx Morando es el baterista de la banda Liily y productor musical, su relación comenzó a hacerse pública a finales de 2021 y, en abril de 2022 al besarse en West Hollywood.

MIRA:

Estas son las imágenes de boda. (Foto: Instagram)

Estes es su beso como novios. (Foto: Instagram)

Esta es una de las tiernas fotografías de la pareja. (Foto: Instagram)