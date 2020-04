Militar de 99 años se cura de coronavirus en Brasil

Un militar brasileño de 99 años se curó del coronavirus y en medio de honores castrenses recibió el alta este martes en un hospital del país de Latinoamérica más golpeado por la enfermedad.

Arropado por aplausos del equipo médico que lo atendió y por el saludo de una trompeta castrense, el segundo teniente Ermando Piveta salió en silla de ruedas del Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, donde permaneció internado ocho días.

Piveta, con un gorro verde oliva, levantó los brazos en señal de victoria ante periodistas, antes subirse a un vehículo.

"Venció una batalla más, ahora contra el nuevo coronavirus, recibiendo el alta el mismo día en que se conmemoran 75 años de la 'Toma de Montese', exitosa campaña de las tropas brasileñas en Italia durante la Segunda Guerra", agregó el Ejército en una nota.

Aos 99 anos, Ermando Armelino Piveta, recebe alta da COVID-19. O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial ficou internado por 8 dias no Hospital das Forças Armadas (HFA) e recebeu alta no mesmo dia em que se comemora os 75 anos da “Tomada de Montese”. #LutaremosSemTemor pic.twitter.com/v2fjgto0g2 — Comando Militar do Planalto (@CmdoCMP) April 14, 2020

El militar se encuentra en el grupo de mayores de 65 años, que según la Organización Mundial de la Salud, desarrollan casos graves con más frecuencia, igual que los que padecen afecciones médicas preexistentes.

En 1942, Piveta fue uno de los integrantes del Cuarto Regimiento de Artillería Montada de Brasil que viajó en el navío "Almirante Alexandrino" hasta Dakar, en Senegal, para participar en ejercicios bélicos.

Brasil se mantuvo neutral al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero acabó alineándose con los aliados y declarando la guerra al Eje formado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Una Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) de más de 25 mil hombres fue enviada en 1944 para combatir en Italia.

Brasil, de más de 210 millones de habitantes, es el país latinoamericano más afectado por el coronavirus, que hasta el lunes había dejado más de 1 mil 300 muertos y de 23 mil contagiados.

El ministerio de Salud prevé que la enfermedad alcance su auge entre finales de abril e inicios de mayo.