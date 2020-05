Militar de la Casa Blanca da positivo para Covid-19

Un militar que trabaja en la Casa Blanca resultó positivo del nuevo coronavirus, informó este jueves la presidencia estadounidense, precisando que el mandatario Donald Trump no había sido contagiado.

"Recientemente fuimos notificados por la Unidad Médica de la Casa Blanca que un miembro del ejército estadounidense, que trabaja en el perímetro de la Casa Blanca, ha resultado positivo de coronavirus", dijo el secretario de prensa adjunto Hogan Gidley.

"Después de eso el presidente y el vicepresidente dieron negativo del virus y tienen muy buena salud".

Según el canal CNN, el militar en cuestión es un miembro de la Armada al servicio directo de Donald Trump.

MIRA:

Trump, su entorno inmediato y los invitados a la Casa Blanca son sometidos regularmente a pruebas que entregan resultados en unos 15 minutos.

Este dispositivo de seguridad puede sin embargo presentar fallas, incluyendo la posibilidad de que periodistas que no han sido analizados sobre una infección se acerquen al presidente.

Trump ha rechazado usar un tapabocas, incluso al visitar a una planta en Arizona que los fabrica, en contravención de las ordenanzas de su propio gobierno.