Militares del Cuerpo de Ingenieros estuvieron en cuarentena

Más de 80 elementos del Ejército que trabajan en el Cuerpo de Ingenieros, fueron puestos en cuarentena porque tuvieron contacto con una persona positiva para Covid-19, así lo informó el presidente Alejandro Giammattei.

Durante un recorrido al área donde funcionará el hospital temporal de Zacapa, el mandatario reconoció que la información no se había revelado.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, detalló que 84 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajan en la construcción del hospital temporal de Zacapa, y "nadie lo supo" pero "estuvieron en cuarentena".

"Esos 84, nadie lo supo, que estuvieron en cuarentena (ríe) y estaban trabajando en la cuarentena. Estaban encuarentenados, solo ellos trabajando y se iban a la zona y a encuarentenarse", dijo.

Según Giammattei, todo inició porque una persona a donde los miembros del Ejército iban a comer, resultó positiva, y como resguardo se les puso en cuarentena.

"Durante las cuarentena no descansaron ni un día. Las dos semanas estuvieron trabajando (ríe) las cosas que la gente no sabe. No se hizo público, habría valido la pena como anécdota, pero muchas veces la gente critica", manifestó el mandatario, quien dijo que después de las pruebas, ninguno dio positivo para el Covid-19.