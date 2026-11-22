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Inés Gómez Mont habría recibido fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias a su nombre, mediante 27 movimientos de dos empresas, según una investigación.

La Fiscalía General de la República atribuye a la exconductora un total de 178 millones 723 mil 428.06 (Q71,355,289.83) depositados en dos cuentas a su nombre según una investigación de El Financiero.

Esto se atribuye a presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, sin embargo la FGR asegura que Gómez Mont aún goza de presunción de inocencia y que corresponde a los tribunales mexicanos determinar su responsabilidad.

la famosa fue parte de dos cadenas de televisión en México. Foto: Oficial.

Los movimientos bancarios

La empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. habría realizado 12 depósitos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que suman 88 millones 740 mil pesos.

Además Gupea Construcciones, S.A. de C.V. habría efectuado 14 depósitos de 6 millones 348 mil 816.29 pesos, equivalentes a 88 millones 883 mil 428.06 pesos, además de otro movimiento por 1.1 millones de pesos hacia una segunda cuenta de la comunicadora.

Una denuncia anónima afirmó que ella no tenía vínculos contractuales con ninguna de las dos compañías ni existen facturas o comprobantes de servicios que justifiquen los pagos.

Esto sería parte de un esquema de empresas factureras y simulación de contratos públicos ocasionando un daño patrimonial al Estado mexicano.

Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga tienen una abierta en noviembre de 2019 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Inés Gómez Mont es arrestada en EE.UU

La famosa tiene tres órdenes de aprehensión vigentes y una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada desde septiembre de 2025.

Fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por su estatus migratorio, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras casi cinco años fuera de México.

Con información de El Financiero.