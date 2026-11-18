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La nueva funcionaria asumirá responsabilidades relacionadas con la competitividad, la inversión, la protección al consumidor y el Sistema Nacional de la Calidad.

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El Ministerio de Economía (Mineco) informó que fue juramentada Alejandra Escobar como nueva viceministra de Inversión y Competencia.

Según un comunicado oficial de la cartera, Escobar asumirá la responsabilidad de impulsar acciones relacionadas con la competitividad, la calidad, la defensa de los consumidores y la promoción de inversiones en Guatemala.

La nueva viceministra es abogada y notaria, con formación especializada en economía, regulación y competencia de los servicios públicos.

De acuerdo con el Mineco, su trayectoria profesional incluye experiencia tanto en el sector público como en el privado, donde ha desempeñado responsabilidades relacionadas con la gestión empresarial, asesoría jurídica y desarrollo de proyectos.

Alejandra Escobar fue juramentada este 18 de noviembre como nueva viceministra de Inversión y Competencia, infirmó el @MINECOGT https://t.co/e5KjARK5g2 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 18, 2026

La institución también destacó que Escobar ha participado en procesos de negociación, aplicación de marcos regulatorios y mejora de normativas, tanto en Guatemala como en el ámbito internacional.

El Ministerio de Economía señaló que la experiencia de Escobar estará vinculada con las funciones del viceministerio, particularmente en materia de competencia, protección al consumidor y fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad.

Asimismo, tendrá responsabilidades relacionadas con los servicios que facilitan el comercio y la inversión, áreas que forman parte de la agenda económica de la institución.

En su comunicado, el Mineco reafirmó su compromiso de promover las inversiones, fortalecer la competencia interna y proteger los derechos de los consumidores como parte de sus objetivos de desarrollo económico.