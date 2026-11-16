Si eres maestro, ahora podrás realizar este trámite en línea.
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El Ministerio de Educación (Mineduc), por medio de una publicación en redes sociales dio a conocer que los maestros podrán tramitar su Cédula Docente en línea.
Cabe recordar que esta cédula es el documento oficial emitido por la Junta Calificadora de Personal del Mineduc que avala el registro de los títulos académicos de los docentes para asignar su registro escalafonario para laborar en el sector público o privado.
El primer paso es acceder al sitio web, ingresando al siguiente link: https://bpm.mineduc.gob.gt/login. Posteriormente deberán registrarse o ingresar sus datos y cumplir con los requisitos solicitados.