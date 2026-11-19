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La carrera de Bachillerato sigue teniendo mayor demanda, de acuerdo con estadísticas del Mineduc de este 2026.

El Ministerio de Educación (Mineduc) reportó que 172,706 estudiantes concluirán el ciclo diversificado durante 2026, de los cuales la mayoría pertenece a establecimientos educativos privados.

Según las estadísticas de la cartera educativa, el sector privado concentra el 73% de los graduandos, mientras que el oficial representa el 20.3%, una diferencia considerable entre ambos sectores.

En cuanto a las carreras, el bachillerato continúa siendo la opción con mayor cantidad de graduandos, seguido de Perito Contador, Magisterio y Secretariado.

Las cifras se conocen en el marco del cierre del ciclo escolar 2026, que las autoridades educativas califican como exitoso, debido al cumplimiento del calendario y los avances registrados en infraestructura y cobertura educativa.

Según el Mineduc, las cifras de este 2026 superan los dos años anteriores. En 2025 se graduaron 153,379 estudiantes, mientras que en 2024 la cifra fue de 146,312.

Las cifras por sector

De acuerdo con las estadísticas del Mineduc, el sector privado concentra la mayor cantidad de graduandos, con 126,312 estudiantes, equivalentes al 73.1% del total.

Le sigue el sector oficial, con 35,102 graduandos, que representan el 20.3%. Esto significa que el número de estudiantes que finalizan diversificado en establecimientos privados supera en más de tres veces al registrado en el sector público.

En tercer lugar se encuentran los establecimientos por cooperativa, con 8,573 graduandos, equivalentes al 5%, mientras que los centros educativos municipales registran 2,719 estudiantes, es decir, el 1.6%.

Al finalizar el ciclo lectivo 2026, el Mineduc reportó que la carrera de Bachillerato tiene el mayor número de estudiantes que finaliza la enseñanza diversificada. (Foto: Archivo/Soy502)

Los números por carrera

Las estadísticas del Mineduc también revelan que el bachillerato es la carrera con mayor cantidad de graduandos durante 2026, con 125,437 estudiantes, equivalentes al 72.6% del total.

En segundo lugar se encuentra Perito Contador, con 34,254 graduandos, que representan el 19.8%.

Le sigue Magisterio, en sus modalidades de educación inicial y preprimaria, con 7,963 estudiantes, equivalentes al 4.6%.

Finalmente, la carrera de Secretariado registra 5,052 graduandos, que representan el 2.9% del total.

Por atrás de Bachillerato, la carrera de Magisterio sigue siendo la segunda con más demanda en el sistema educativo. (Foto: Archivo/Soy502)

Autoridades califican de exitoso el ciclo escolar

Tras participar en una citación en el Congreso de la República, el viceministro de Educación, Francisco Cabrera, calificó como exitoso el ciclo escolar 2026, próximo a concluir.

El funcionario explicó que uno de los principales resultados fue el cumplimiento del calendario escolar, debido a que las condiciones climáticas y otras circunstancias no provocaron interrupciones que afectaran el desarrollo general de las actividades educativas.

Según Cabrera, el ciclo lectivo se desarrolló con normalidad, lo que permitió aprovechar el tiempo destinado a la enseñanza presencial.

También señaló que las actividades educativas del sector oficial concluirán durante la presente semana, mientras que las supervisiones, direcciones departamentales y personal administrativo del Mineduc deberán completar los procedimientos correspondientes al cierre del año.

Los logros

El viceministro destacó que el ciclo lectivo 2026 concluirá el 20 de noviembre, cuando finalicen las actividades pedagógicas en los establecimientos educativos oficiales.

Entre los principales avances mencionó los trabajos de remozamiento de centros educativos a nivel nacional, así como la ampliación de la cobertura en el nivel secundario y el fortalecimiento de los programas de apoyo dirigidos a los estudiantes.

Autoridades educativas calificaron como exitoso el ciclo lectivo 2026 y aseguraron que 4.5 millones de estudiantes fueron inscritos este año en el sistema. (Foto: Archivo/Soy502)

En cuanto a la formación de maestros, Cabrera señaló que se han registrado avances relacionados con la carrera de Magisterio, los cuales considera importantes de cara al inicio del ciclo escolar 2027.

Asimismo, informó que el sistema educativo concluye el año con aproximadamente 4.5 millones de estudiantes, de los cuales 3.1 millones están inscritos en el sector público.

Los restantes 1.4 millones corresponden a los otros sectores educativos, según las cifras generales mencionadas por el funcionario.

"Lo más importante es que cada vez haya más estudiantes dentro del sistema educativo", puntualizó Cabrera.