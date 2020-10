Mingob pide exoneración a Ley de Compras para construir cárceles

El Ministerio de Gobernación planifica la construcción de dos cárceles el próximo año, pero para que esto se concrete el titular de esta institución, Oliverio García Rodas, busca que el Congreso apruebe una exoneración a las normas de la Ley de Compras y Contrataciones.

"Si no es así, yo el año entrante me la paso en, primero, la licitación para planos y, segundo, la licitación para la construcción. Pasarán tres años y no construyo las cárceles", aseguró el funcionario durante una citación con diputados de la bancada Valor.

García Rodas señaló que esta propuesta la trasladará la próxima semana a la Comisión de Finanzas, con la intención de que esta exoneración sea incluida en el Presupuesto 2021.

"Más que dinero, les pido apoyo a ustedes para estas normas presupuestarias", remarcó el ministro.

Estas nuevas cárceles se ubicarían en Escuintla y cada una tendría capacidad para albergar a 960 reos.