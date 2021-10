Ministerio de Salud Pública desmiente mensaje que circula en redes sociales

En dicho texto se asegura que se trata de una modalidad de robo y hackeo de datos de WhatsApp.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que es ajeno a una publicación que circula a través de las redes sociales, en la cual se hace mención a datos para una dosis de refuerzo.

"Ojo me acaban de llamar del MinSalud para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos, mail, dirección, teléfono, RTU, etc. Después me pide que les de un código que me mandaron por SMS (para hackearme por WhatsApp)", se lee en el mensaje.

En el que además, se alerta a familiares y amigos por esa supuesta modalidad de robo. Según el mensaje, una "amiga" fue quien lo envió a sus contactos.

⚠️ALERTA⚠️

A toda la población se informa que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es ajeno a esta publicación que circula en redes sociales. No se deje engañar por mensajes infundados, le invitamos a mantenerse informado en nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/LSA7jumSVk — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) October 6, 2021

Salud pide no dejarse engañar

Por su parte, el Ministerio de Salud pidió a la población no dejarse engañar por mensajes infundados. También invitaron a mantenerse informados por medio de sus canales oficiales.