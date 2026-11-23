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El Ministerio de Salud respondió al mensaje de distribuidoras de energía que requieren el pago de una deuda que asciende a más de Q4 millones.

OTRAS NOTICIAS: Áreas de salud deben más de Q4 millones en concepto de servicio de energía eléctrica

Luego de que trascendiera una deuda por más de Q4 millones en concepto de energía eléctrica de áreas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a distribuidoras del servicio en el occidente y oriente del país, las autoridades dieron los motivos del atraso.

Según el MSPAS, se mantiene un proceso de revisión y seguimiento de los compromisos pendientes por concepto de energía eléctrica en las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS).

El objetivo de esa revisión es regularizar las obligaciones financieras y garantizar la continuidad de los servicios de salud en el país. Sin embargo, añadieron que identificaron saldos pendientes de a períodos fiscales anteriores.

"El Ministerio coordina las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para disponer de los recursos que permitan atender estos compromisos, tomando en cuenta los saldos reportados, los pagos realizados y las gestiones en curso", explicaron a Soy502.

Las DDRISS gestionan y coordinan la salud pública a nivel departamental o por áreas. (Foto: DDRISS Nor-Occidente)

Para finalizar, reportaron que seguirán dando seguimiento a las gestiones administrativas y presupuestarias de cada dirección para avanzar en el cumplimiento de obligaciones "y proteger la continuidad de los servicios de salud que se brindan a la población".

Entre las áreas de salud con los montos de deuda más elevados al 20 de noviembre último están Baja Verapaz, con Q892,964; San Marcos, con Q644,596; Huehuetenango, con Q371,577; Chiquimula, con Q217,588; Izabal, con Q210,011; y Retalhuleu, con Q208,172.

Maynor Amézquita, vocero de Energuate, manifestó que la disponibilidad del servicio forma parte de las condiciones necesarias para brindar atención a la población, pero remarcó que disponer de las previsiones presupuestarias necesarias para cubrir estos compromisos "permite dar sostenibilidad a los servicios que hacen posible la atención de millones de guatemaltecos".

"La energía eléctrica es un recurso indispensable para el funcionamiento de los establecimientos de salud, desde la iluminación y los equipos médicos hasta la conservación de medicamentos y vacunas", concluyó.