Ministra de Salud asume como Vicepresidenta de Asamblea Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició este lunes 24 de mayo la Asamblea Mundial de la Salud. Guatemala ocupará una posición importante en este evento.

La ministra de Salud, Amelia Flores, fue nombrada vicepresidenta de la 74a. Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y tomó posesión este lunes 24 de mayo. Este evento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició este lunes y concluirá el 1 de junio, debido al Covid-19 en esta ocasión se efectúa de forma virtual.

En total son cinco vicepresidentes de la AMS. Además de Guatemala, también son vicepresidentes los representantes de Benin, Estonia, Mongolia y Catar.

La función principal de la AMS es determinar las políticas de organización, designar al director general, supervisar las políticas financieras y revisar el programa de presupuesto propuesto de la OMS.

The #WHA74 has elected the 5 Vice-Presidents of the 74th World Health Assembly:

Benin

Estonia

Guatemala

Mongolia

Qatar



More information on the World Health Assembly ⬇️ https://t.co/3GJsOy28xG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 24, 2021

En caso de que la presidenta de la AMS, Dechen Wangmo, se ausente, Flores sería la encargada de conducir la reunión. Guatemala ya ocupó la vicepresidencia de la AMS en 1975.

La AMS se reúne cada año en Ginebra, Suiza. Sin embargo, por el coronavirus desde el año pasado no se ha realizado de forma presencial este evento.