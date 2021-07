Ministra de Salud asegura que cancillería fue quien le reenvió el contrato de las vacunas rusas

El canciller dijo desconocer el contrato, mientras la Ministra de Salud dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue quien se lo envió.

La ministra de salud, Amelia Flores indicó que el contrato de las vacunas rusas (Sputnik V) se lo reenvió el Ministerio de Relaciones Exteriores a ella. Pese a que recientemente, el canciller Pedro Brolo dijo desconocer el contenido del documento.

"El contrato yo lo recibí del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea que me fue reenviado desde esa parte. Yo no lo recibí directamente del Fondo Ruso", aseguró Flores durante una reunión en la instancia de Jefes de Bloque, en el Congreso de la República.

Además, la jefa de la cartera de salud indicó que no puede entregar el contrato por la vacuna rusa, debido a que los fabricantes no se lo permiten, esto después de que el diputado Carlos Barreda del bloque UNE lo solicitara.

"Solo me queda informarles que no puedo dar a nadie, ningún contrato, ningún acuerdo de confidencialidad, me lo impide lo que firmé con cada uno de los fabricantes y no lo puedo hacer", dijo la ministra.

Llegan a consensos

Los jefes de bloque discutieron los 13 artículos que contiene la Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de las vacunas contra el Covid-19 y se llegó a algunos acuerdos.

En sesión plenaria deberán votar por la aprobación de cada artículo y posteriormente tendrán que conocer las enmiendas respectivas, para que se realice la redacción final de la ley.